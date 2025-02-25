«С «Динамо» я бы хотел завоевать как можно больше титулов. Выиграть чемпионат и Кубок. А в карьере мечтаю заиграть в каком-нибудь из топ-чемпионатов Европы. И попасть на чемпионат мира со сборной Парагвая», — заявил Касерес «СЭ».
В начале нового сезона в чемпионате Аргентины Касерес уже успел сыграть три матча за команду «Ланус» перед тем, как перейти в московское «Динамо». Сумма трансфера составила 3,4 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан до конца 2029 года.
Последний раз «Динамо» завоевывало трофей в 1995 году, когда стало обладателем Кубка России.
Новичок "Динамо" Касерес: цели на сезон — чемпионство в РПЛ и Кубок России
Защитник «Динамо» Хуан Касерес поделился своими амбициями на текущий сезон и карьеру.
Фото: ФК "Динамо"