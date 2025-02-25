«Заседание против «Вест Хэма» состоится в конце марта. Сейчас уже нет никаких диалогов, должно быть вынесено решение. Мы надеемся, что будет аналогичное решение по спору с «Херенвеном», — заявил Бабаев ТАСС.
Ранее ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА еще 17,43 миллионов евро за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича, который перешёл в английский клуб летом 2021 года. Однако «молотобойцы» подали апелляцию. Если долг не будет погашен, сумма компенсации увеличится до €25,65 млн, а клубу запретят регистрировать новых игроков на три года.
В декабре ФИФА наложила аналогичный запрет на ЦСКА из-за задолженности перед «Херенвеном» за трансфер Чидеры Эджуке. Однако после погашения долга запрет был снят.
Бабаев: CAS рассмотрит дело ЦСКА и "Вест Хэма" в конце марта
Спортивный арбитражный суд проведёт заседание по делу московского ЦСКА и английского «Вест Хэма» в конце марта. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Фото: ФК ЦСКА