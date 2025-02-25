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Юран: не могу понять, почему "Ростов" вместо Карпина назначил Альбу, а не Онопко

Футбольный тренер Сергей Юран заявил, что удивлен решению "Ростова" назначить испанца Джонатана Альбу главным тренером команды после ухода Валерия Карпина.
Фото: ФК "Пари НН"
"Не могу понять, почему не Онопко? Виктор работал в ЦСКА, в прошлом суперфутболист, прошел сборные, российский человек. Насколько я знаю, Альба — аналитик очень хороший, сомнений нет, но главным тренером… не могу представить, чтобы в каком-то европейском чемпионате главным тренером стал аналитик", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".

25 февраля стало известно, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". При этом весь его тренерский штаб остался в команде и продолжит свою работу. В частности, занимавший последние годы должность главного аналитик, испанский специалист Джонатан Альба был назначен главным тренером "Ростова".

После 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" с 26-ю очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В 19-м туре ростовчане 2 марта дома сыграют против московского "Динамо".

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