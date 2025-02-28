"Думаю, фавориты на чемпионство все те же — команды, которые находятся вверху таблицы. Если выделять кого-то одного, то назову "Зенит". Да, в трансферное окно у них многие ушли, но при этом пришли и хорошие игроки. Думаю, "Зенит" сейчас выглядит предпочтительнее, чем остальные команды", - цитирует Жиркова Sport24.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками.
Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду. Также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Жирков - о борьбе за чемпионство в РПЛ: если выделять кого-то одного, то назову "Зенит"
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"