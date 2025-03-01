Нападающий "Пари Нижнего Новгорода" Вячеслав Грулёв открыл счёт на 48-й минуте домашнего матча 19 тура Российской премьер-лиги с "Акроном". После мягкого заброса в штрафную через левый полу фланг Грулёв точно пробил с острого угла в касание.
На 50-й минуте форвард Александр Кокшаров удвоил результат, получил мяч в штрафной после прострела с правого фланга.
Вячеслав Грулёв перешёл в "Пари НН" из московского "Динамо", Александр Кокшаров взят в аренду до конца сезона у "Краснодара".
Грулёв и Кошаров забили по голу за пять минут второго тайма матча "Пари НН" - "Акрон"
К 50-й минуте матча 19 тура РПЛ "Пари НН" - "Акрон" нижегородцы выигрывают со счётом 2:0.
Фото: ФК "Пари НН"