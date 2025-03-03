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Бабич поделился ожиданиями от зимних трансферов "Спартака"

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился ожиданиями от зимних трансферов клуба.
Фото: ФК "Спартак"
«Зимние трансферы? У нас хорошие футболисты, обладающие сильными качествами. Я надеюсь, что это поможет нам в битве за чемпионство», — заявил Бабич «СЭ».

В зимнее трансферное окно «Спартак» пополнился тремя новыми игроками: нападающим Ливай Гарсией, вингером Пабло Солари и вратарем Ильёй Помазуном. Два полевых игрока уже успели дебютировать за красно-белых в первом матче после возобновления Российской Премьер-Лиги. Пабло Солари стал автором второго мяча в игре, забив его в компенсированное время.

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