"На мой взгляд, плюсы этого нововведения в том, что правила о затяжке времени были очень размыты. За удержание мяча вратаря наказывали свободным ударом. Теперь это будет более строгое правило — через восемь секунд арбитр будет назначать угловой в пользу команды соперника.
Конечно, когда мы получим официальное письмо от IFAB и ФИФА, мы оповестим об этом РПЛ, ФНЛ и всю российскую футбольную общественность и начнём готовить наших арбитров", - цитирует Мажича "Чемпионат".
Милорад Мажич является руководителем департамента судейства РФС с июня 2023 года. Ранее сербский специалист был арбитром ФИФА (с 2009 по 2019 год), был главным судьей в матче финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года, а также обслуживал встречи чемпионата Сербии, Румынии, Катара и Египта.
Ранее стало известно, что с начала сезона-2025/2026 вводится новое "правило восьми секунд". Если голкипер будет держать мяч в руках дольше, чем восемь секунд, то арбитр отдаст мяч сопернику, назначив угловой удар.
Согласно правилам, которые действуют в настоящий момент, голкипер не может удерживать мяч в руках дольше шести секунд, иначе в ворота команды будет назначен свободный удар.
В РФС заявили, что российские арбитры будут придерживаться нового "правила восьми секунд"
Глава судейства РФС Милорад Мажич высказался о введении нового "правила восьми секунд".
Фото: РФС