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"Чемпионат": в ЦСКА решение по трансферу полузащитника Вильягры еще не принято

По информации СМИ, в московском ЦСКА решение по трансферу аргентинского опорного полузащитника Родриго Вильягры еще не принято.
Фото: Getty Images
Сообщается, что это связано из-за всех юридических сложностей оформления сделки. Решение, как действовать дальше, будет принято в среду, 5 марта, когда состоится финальное совещание между представителями ЦСКА и игрока, который уже прилетел в Москву и успешно прошёл медосмотр.

Также существует вариант, при котором "армейский" клуб подпишет 23-летнего футболиста, но оставит его вне заявки до следующего сезона.

Ранее сообщалось, что Родриго Вильягра с конца января 2025 года находится в статусе свободного агента, однако остался должен "Ривер Плейту" 11 млн долларов за самовыкуп. ЦСКА, вступив в переговоры, сбил цену до 4 млн долларов за 50% прав.

Источник: "Чемпионат"

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