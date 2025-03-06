"Шансы Батракова и Пиянева перейти в европейский топ-клуб? Очень низкие. Почти нулевые. Батраков и Пиняев — середняки по европейским меркам, а то и хуже. В Европе таких футболистов полно. Если бы они феерии в еврокубках, то это другое дело. Их бы заметили. А так, играют себе в РПЛ и играют. Не могу назвать их звездами нашего чемпионата", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт Батракова с клубом рассчитан до лета 2027 года.
На счету Сергея Пиняева в этом сезоне 25 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах, 7 забитых голов и 5 голевых передач. Рыночная стоимость 20-летнего нападающего, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро, контракт Пиняева с клубом действует до конца сезона-2027/2028.
Пономарев: Батраков и Пиняев — середняки по европейским меркам, а то и хуже
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался об уровне игры полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова и нападающего Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"