Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
АЗ Алкмар
20:45
ТоттенхэмНе начат
Фенербахче
20:45
РейнджерсНе начат
Реал Сосьедад
20:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
ФКСБ
20:45
ЛионНе начат
Буде-Глимт
23:00
ОлимпиакосНе начат
Аякс
23:00
АйнтрахтНе начат
Виктория П
23:00
ЛациоНе начат
Рома
23:00
АтлетикНе начат

Лига конференций УЕФА

Бетис
20:45
ВиторияНе начат
Мольде
20:45
ЛегияНе начат
Копенгаген
20:45
ЧелсиНе начат
Панатинаикос
20:45
ФиорентинаНе начат
Ягеллония
23:00
Серкль БрюггеНе начат
Целе
23:00
ЛуганоНе начат
Пафос
23:00
ЮргорденНе начат
Борац
23:00
РапидНе начат

Пономарев: Батраков и Пиняев — середняки по европейским меркам, а то и хуже

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался об уровне игры полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова и нападающего Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
"Шансы Батракова и Пиянева перейти в европейский топ-клуб? Очень низкие. Почти нулевые. Батраков и Пиняев — середняки по европейским меркам, а то и хуже. В Европе таких футболистов полно. Если бы они феерии в еврокубках, то это другое дело. Их бы заметили. А так, играют себе в РПЛ и играют. Не могу назвать их звездами нашего чемпионата", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт Батракова с клубом рассчитан до лета 2027 года.

На счету Сергея Пиняева в этом сезоне 25 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах, 7 забитых голов и 5 голевых передач. Рыночная стоимость 20-летнего нападающего, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро, контракт Пиняева с клубом действует до конца сезона-2027/2028.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится