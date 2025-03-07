«Стопроцентно дадим бой ЦСКА. Если обыграем ЦСКА, то можем кому?то помочь из верхушки таблицы или же, наоборот, напакостить. Антон Заболотный будет нашим главным козырем? Конечно. Думаю, закует, завалит их. Для него такие матчи всегда стоят особняком», — цитирует Филина «Матч ТВ».
Напомним, что Антон Заболотный, будучи свободным агентом, перешёл в «Химки» этим летом из ЦСКА. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах, забив 3 мяча и отдав 6 голевых передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 33-летнего форварда составляет 750 тысяч евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Филин: Заболотный — наш главный козырь против ЦСКА, он закует, завалит их!
Защитник «Химок» Александр Филин заявил, что нападающий команды Антон Заболотный станет главным козырем «Химок» в матче против ЦСКА.
Фото: ФК "Химки"