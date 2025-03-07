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"Это даже не "багаж". Писарев рассказал о "Ростове" после ухода Карпина

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос, можно победу "Ростова" над московским "Динамо" назвать "багажом" бывшего наставника ростовчан Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
"Да даже не "багаж". "Ростов" — все еще команда Карпина. Подготовительный период — это самое сложное в футболе, а его проводил как раз Валерий Георгиевич. Именно поэтому Карпин и ушел после сборов, чтобы физически подготовить команду к чемпионату. А с тактикой на игры Альба и сам может отлично справиться, он все знает", - приводит слова Писарева Sport24.

25 февраля Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". Вместо него наставником ростовчан был назначен испанский специалист Джонатан Альба.

В первом матче после зимнего перерыва "Ростов" в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своем поле сыграл вничью с московским "Динамо". Благодаря этому результату команда набрала 27 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать седьмое место в турнирной таблице.

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