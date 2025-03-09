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Ари - о Зареме: женщины способны выполнять практически любую работу наравне с мужчинами

Спортивный директор "Торпедо" Ари высказался о супруге экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой.
Фото: ФК "Торпедо"
— Жена твоего бывшего босса Леонида Федуна. Она часто выступает с острыми комментариями по футбольной повестке.

— Так это же хорошо, топ! Если она имеет опыт и разбирается в футболе, почему нет? Женщины способны выполнять практически любую работу наравне с мужчинами. Не вижу проблемы, - сказал Ари в интервью "Чемпионату".

Зарема Салихова является супругой экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна. Ранее Салихова входила в совет директоров красно-белых и возглавляла комитет по аудиту и вознаграждениям. На данный момент Зарема публично высказывается по футбольной повестке.

После 19-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. В 20-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с казанским "Рубином", который располагается на 8-й строчке с 26-ю очками в своем активе. Встреча состоится сегодня, 9-го марта, в 19:30 по московскому времени.

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