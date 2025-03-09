"Прошло только две игры, и всего несколько недель с того момента, как Глебов присоединился к команде. Наверное, ему гораздо проще вливаться в коллектив, чем другим футболистам, потому что он знает многих наших игроков по молодежной и основной сборной России, к тому же Глебов — общительный и харизматичный парень. Уверен, что процесс его адаптации в "Динамо" уже прошел", - цитирует Гафина "РБ Спорт".
Данил Глебов перешел в московское "Динамо" из "Ростова" в зимнее трансферное окно за 8 миллионов евро и заключил контракт до конца 2030 года. Полузащитник провел за бело-голубых два матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 8 миллионов евро. На счету Глебова 13 матчей в составе сборной России.
После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 21-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с московским "Локомотивом".
Гафин: процесс адаптации Глебова в "Динамо" уже прошел
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался об адаптации Данила Глебова.
Фото: ФК "Динамо"