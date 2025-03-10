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"Есть и другие легенды". Булыкин отказался называть Дзюбу самым легендарным футболистом в истории РПЛ

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на рекордный гол нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Крутое достижение – стать бомбардиром и вписать себя в историю футбола. Поэтому поздравляю. Это достойный рекорд. Самым легендарным футболистом в истории нашего чемпионата его вряд ли можно считать. У нас есть и другие легенды, которые Лигу Чемпионов выигрывали. Но это рекорд, к которому нужно стремиться всем нападающим, и забивать как можно больше", - приводит слова Булыкина "Советский спорт".

36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба 8 марта на 9-й минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с самарским "Крыльями Советов" отправил мяч в ворота соперников. Этот гол стал для форварда 234-м забитым в официальных матчах.

Тем самым, игрок обошёл в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола бывшего нападающего петербургского "Зенита", московского "Динамо", испанского "Севильи" и сборной России Александра Кержакова, который завершил карьеру профессионального футболиста в 2017 году.

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