Губерниев заявил, что не верит в тренера "Спартака" Карседо

"Пока полное впечатление о Карседо не сложилось. Он пытается ставить атакующий футбол, но команда далека до идеала.
Я всё равно не очень в него верю и думаю, что от него избавятся, когда пойдут первые неудачи. Хотя и сейчас особых успехов нет", — отметил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".
Под руководством Хуана Карседо "Спартак" на данный момент провёл 4 матча в чемпионате России, в которых одержал 3 победы и потерпел одно поражение. В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России красно-белые сначала проиграли московскому "Динамо" со счётом 2:5, а затем минимально обыграли бело-голубых, но этого не хватило для выхода в финал верхней сетки, и команда опустилась в Путь регионов.
Контракт Карседо со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2028 года.