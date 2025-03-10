"Мы общались с Россией по поводу товарищеского матча наших сборных, но не смогли договориться по поводу даты матча. Мы могли сыграть в марте, но у Танзании запланированы матчи отбора к ЧМ и у команды нет свободной даты для этой игры. Посмотрим, сможем ли мы сыграть в будущем", — приводит слова Карии Sport24.
Сборная Танзании по футболу по состоянию на 19 декабря 2024 года занимает 106-е место в рейтинге ФИФА, в то время как россияне располагаются на 34-й строчке.
Напомним, сегодня в сборной России по футболу подтвердили достижение договоренности о проведении 19 марта в Москве на стадионе "ВТБ Арена" товарищеского матча с командой Гренады. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.
Стало известно, почему сборная России не сумела договориться о матче против Танзании
Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария рассказал о переговорах с российской стороной по проведению товарищеского матча между национальными командами.
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