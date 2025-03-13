По информации Metaratings сумма потенциального трансфера Гандипура, который выступает за иранский клуб «Малаван», может составить до 1 миллиона евро, а его годовая зарплата — до 450 тысяч евро. Игрок готов перейти в РПЛ. Официальные предложения по Гандипуру уже поступили от ряда клубов из второй восьмерки РПЛ. Представители футболиста сейчас рассматривают все доступные варианты.
В текущем сезоне Гандипура принял участие в 17 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость молодого нападающего составляет 700 тысяч евро.
Кроме того, Гандипура выступает за сборную Ирана до 20 лет. За эту команду он провел 7 матчей и забил 7 голов.
СМИ: "Спартаку" предложили нападающего молодежной сборной Ирана Резу Гандипура
19-летний нападающий молодежной сборной Ирана Реза Гандипур может стать игроком «Спартака».