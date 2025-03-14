"Так сказать, прокладываем дорогу для молодых и звонких. Надеюсь, что первый, но не последний, кто попадет в сборную из "Акрона". Видно, что сборная сейчас открыта для всех, кто себя немножко проявляет. В "Акроне" есть ребята, которые достойны вызова в национальную команду. Но мне приятно быть первым в истории "Акрона" сборником", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
13 марта был опубликован окончательный список футболистов, которые получили вызов в сборную России для участия с 17 по 25 марта в учебно-тренировочном сборе. В этот список вошел 31 игрок, в том числе, нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба. 36-летний форвард стал первым игроком в истории футбольного клуба из Самарской области.
"Акрон" в текущем сезоне после 20-го тура Российской Премьер-Лиги с 25-ю набранными очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице.
Дзюба: мне приятно быть первым в истории "Акрона" сборником
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба прокомментировал свой вызов в сборную России для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе.
Фото: ФК "Акрон"