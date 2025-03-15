Действительно очень неприятная ситуация. С одной стороны, нас провоцировали, с другой — жест Вендела тоже не красит футбол. Наверное, эту ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за игрой и эпизодами. Вендел был очень расстроен, конечно. Потом он извинился перед командой, что не смог сдержать эмоций. Мы его поддержали, двигаемся дальше", - цитирует Гонду "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Полузащитник команды гостей Вендел был удален за демонстрирование оскорбительного жеста трибунам воронежцев. КДК РФС дисквалифицировал бразильца на два матча (один из которых - условно).
После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. Завтра, 16-го марта, сине-бело-голубые сыграют на выезде с московским "Спартаком" в 21-м туре чемпионата России.
Нападающий "Зенита" Гонду: жест Вендела не красит футбол
Нападающий "Зенита" Лусиано Гонду высказался о скандальном эпизоде в матче 20-го тура РПЛ с "Факелом" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"