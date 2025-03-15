Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Химки
14:30
АхматНе начат
Динамо Мх
17:00
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
Шинник
16:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
18:00
Вест ХэмНе начат
Ипсвич
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Саутгемптон
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Манчестер Сити
18:00
БрайтонНе начат
Борнмут
20:30
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
16:00
СельтаНе начат
Мальорка
18:15
ЭспаньолНе начат
Вильярреал
20:30
Реал МадридНе начат
Жирона
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
17:00
ВеронаНе начат
Монца
17:00
ПармаНе начат
Милан
20:00
КомоНе начат
Торино
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
БаварияНе начат
Майнц
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВольфсбургНе начат
Вердер
17:30
Боруссия МНе начат
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
19:00
ЛилльНе начат
Анже
21:00
МонакоНе начат
Ланс
23:05
РеннНе начат

Нападающий "Зенита" Гонду: жест Вендела не красит футбол

Нападающий "Зенита" Лусиано Гонду высказался о скандальном эпизоде в матче 20-го тура РПЛ с "Факелом" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"
Действительно очень неприятная ситуация. С одной стороны, нас провоцировали, с другой — жест Вендела тоже не красит футбол. Наверное, эту ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за игрой и эпизодами. Вендел был очень расстроен, конечно. Потом он извинился перед командой, что не смог сдержать эмоций. Мы его поддержали, двигаемся дальше", - цитирует Гонду "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Полузащитник команды гостей Вендел был удален за демонстрирование оскорбительного жеста трибунам воронежцев. КДК РФС дисквалифицировал бразильца на два матча (один из которых - условно).

После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. Завтра, 16-го марта, сине-бело-голубые сыграют на выезде с московским "Спартаком" в 21-м туре чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится