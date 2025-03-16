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Андреев: "Оренбург" выглядит лучше "Химок" и "Крыльев Советов"

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев выразил уверенность в том, что команда продолжит борьбу за выживание в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Оренбург"
«Пока есть математические шансы на сохранение прописки, «Оренбург» будет бороться. Ситуацию нельзя назвать непоправимой. «Химки», «Крылья Советов» и остальные конкуренты выглядят хуже «Оренбурга».

В этих командах тоже есть свои внутренние проблемы. Этими проблемами можно воспользоваться. Если ребята будут мотивированы, они могут залезть в стыки», – заявил Андреев Metaratings.

В последнем матче против воронежского «Факела» «Оренбург» одержал вторую победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. После 21 игры команда Владимира Слишковича набрала 11 очков.

В турнирной таблице «Химки» и «Крылья Советов» занимают 11 и 12 места соответственно, имея в активе 20 и 19 очков.

Следующий матч «Оренбург» сыграет 29 марта в гостях на «ВТБ Арене» против московского «Динамо». «Оренбург» выступает в Российской Премьер-Лиги уже третий сезон подряд.

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