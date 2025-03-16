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Семак: "Спартак" победил незаслуженно. Более справедливым результатом будет ничья

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ отметил, что, по его мнению, ничейный исход был бы более логичным.
Фото: ФК "Зенит"
«Заслуженно ли одержал победу «Спартак»? Не думаю. Более справедливым был бы ничейный результат. Если вспомнить моменты «Спартака», их не было. Во втором забитом голе Мартинс удачно подправил мяч после удара в створ. Не думаю, что это голевая передача. Не думаю, что по количеству голевых моментов было преимущество у какой-то из команд», — цитирует Семака «Матч ТВ».

В конце матча «Спартак» показал результат 0,75 xG, в то время как у «Зенита» этот показатель составил 0,20.

Для «Зенита» это уже третье поражение в рамках Российской Премьер-Лиги за последние пять игр. «Спартак» же впервые одержал победу над «Зенитом» с 2022 года.

После 21-го тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 43 очками, уступая «Спартаку» лишь по дополнительным показателям. В следующих трёх матчах в рамках Российской Премьер-Лиги «сине-бело-голубым» предстоит встретиться с командами, занимающими верхние строчки таблицы: «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар».

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