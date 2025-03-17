«Не стоит Сантоса вызывать в сборную, да и натурализовывать не нужно было. Почему? По многим причинам. Надеемся, скоро пройдет этот бойкот по отношению к нам, и все вернется на круги своя. Возможно, это станет триггером ухода Сантоса из российского футбола. Тогда-то мы все зададимся вопросом: зачем его вообще натурализовали?» — заявила Смородская «СЭ».
Напомним, что осенью 2024 года 30-летний Сантос получил российское гражданство.
В текущем сезоне Дуглас Сантос принял участие в 26 матчах, включая все турниры, и отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года с возможностью продления ещё на год. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 10 миллионов евро.
В марте 2025 года стало известно, что Дуглас Сантос попал в расширенные списки сборных России и Бразилии. Однако ни одна из этих команд не включила его в окончательный состав.
Смородская: натурализация Сантоса — ошибка, не стоит его вызывать в сборную
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации с защитником «Зенита» Дугласом Сантосом, который не попал в состав сборной России на мартовские матчи.
Фото: ФК "Зенит"