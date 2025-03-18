«В футболе все возможно. Не выделял бы одну команду, которая претендует на чемпионство. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, но за 2-3 тура все может измениться. Кто стабильнее проведет оставшиеся матчи, тот и станет чемпионом. Не стал бы никого сбрасывать со счетов. Все команды, у которых есть даже теоретические шансы на чемпионство, будут вести борьбу за титул. Даже Динамо и Локомотив. «Спартак» – самая стабильная команда РПЛ? Сложно сказать. Да, красно-белые выиграли у «Зенита», есть неплохой футбол, но еще рано делать выводы о том, что «Спартак» стабилен», — цитирует Габулова «РБ Спорт».
После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Локомотив» опережает их на одну позицию, имея в своём активе 40 очков.
Второе и третье места делят «Спартак» и «Зенит», имея одинаковое количество очков. Однако «Спартак» опережает «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером чемпионата на данный момент является «Краснодар», который набрал 46 очков.
Напомним, что действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». Сине-бело-голубые уже шесть лет подряд становятся победителями турнира.
Габулов: в борьбе за титул пока рано кого-то списывать, даже "Динамо" и "Локомотив"
Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов оценил расклад в борьбе за титул в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"