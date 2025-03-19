"Можно сколько угодно говорить о голах, пенальти, карточках, но "Спартак" был сильнее "Зенита". "Зенит" не показывает чемпионскую игру. Из всех 16 команд лучше всех выглядит "Спартак". Не удивлюсь, если "Зенит" не станет чемпионом в столетие", - цитирует Кержакова Sport24.
В 21-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1. После 21-го сыгранного тура красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 43-мя набранными очками, петербуржцы располагаются на третьей строчке с таким же количеством очков в своем активе.
Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду. В мае 2025 года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита". Команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны.
"Зенит" не показывает чемпионскую игру. Из всех команд лучше всех выглядит "Спартак". Кержаков - о чемпионской гонке
Экс-игрок сборной России Александр Кержаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"