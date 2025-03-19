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"СЭ": "Крылья Советов" может возглавить Сергей Булатов — один из помощников Осинькина

Самарский клуб рассматривает нескольких кандидатов на замену Игоря Осинькина, среди них – его ассистент Сергей Булатов.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации «СЭ» «Крылья Советов» рассматривают возможность назначения Сергея Булатова на пост главного тренера в случае ухода Игоря Осинькина.

Также среди кандидатов на должность числятся Сергей Игнашевич и Магомед Адиев. Однако окончательное решение по сменщику пока не принято, хотя перестановки в тренерском штабе ожидаются в ближайшее время.

Сергей Булатов присоединился к тренерскому штабу «Крыльев Советов» в июле 2020 года. С тех пор он и главный тренер Игорь Осинькин провели вместе 185 матчей.

В 1997–1998 годах Сергей Булатов выступал за самарский клуб. За это время он принял участие в 29 матчах и забил 10 голов.

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