По информации «СЭ» «Крылья Советов» рассматривают возможность назначения Сергея Булатова на пост главного тренера в случае ухода Игоря Осинькина.
Также среди кандидатов на должность числятся Сергей Игнашевич и Магомед Адиев. Однако окончательное решение по сменщику пока не принято, хотя перестановки в тренерском штабе ожидаются в ближайшее время.
Сергей Булатов присоединился к тренерскому штабу «Крыльев Советов» в июле 2020 года. С тех пор он и главный тренер Игорь Осинькин провели вместе 185 матчей.
В 1997–1998 годах Сергей Булатов выступал за самарский клуб. За это время он принял участие в 29 матчах и забил 10 голов.
"СЭ": "Крылья Советов" может возглавить Сергей Булатов — один из помощников Осинькина
Самарский клуб рассматривает нескольких кандидатов на замену Игоря Осинькина, среди них – его ассистент Сергей Булатов.
Фото: ФК "Крылья Советов"