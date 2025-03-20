Экс-арбитр Захаров: Безбородов — лучший судья в России за последние годы. А его растоптали как таракана

Бывший судья ФИФА Игорь Захаров высказался о ситуации вокруг арбитра Владислава Безбородова, которого в ноябре 2024 года отстранили от судейства до конца сезона.

Фото: РФС





Напомним, что скандал разгорелся в октябре, когда в Telegram обнаружили комментарии, в которых пользователь с именем Владислава Безбородова хвалил свою работу и оскорблял коллег. Позже выяснилось, что эти сообщения действительно были отправлены с его аккаунта, что и привело к дисциплинарным санкциям.



Владислав Безбородов начал свою карьеру судьи в 2003 году, а с 2007 года он стал работать на матчах Российской Премьер-Лиги. За это время он провел 306 матчей в высшем дивизионе, в которых показал 34 прямые красные карточки. «Вот точно так же однажды взломали мой аккаунт — и от имени Игоря Захарова написали какую-то ересь. То же самое сделали с Безбородовым. Отработанный фокус. Владислав — лучший судья в России за последние годы. А его растоптали за 5 секунд. Как таракана. Вы что с ним сотворили-то?! Может ли Безбородов как-то угрожать нынешнему руководству? Вполне. Он был первым претендентом, чтоб стать руководителем судей», — заявил Захаров « СЭ ».Напомним, что скандал разгорелся в октябре, когда в Telegram обнаружили комментарии, в которых пользователь с именем Владислава Безбородова хвалил свою работу и оскорблял коллег. Позже выяснилось, что эти сообщения действительно были отправлены с его аккаунта, что и привело к дисциплинарным санкциям.Владислав Безбородов начал свою карьеру судьи в 2003 году, а с 2007 года он стал работать на матчах Российской Премьер-Лиги. За это время он провел 306 матчей в высшем дивизионе, в которых показал 34 прямые красные карточки.