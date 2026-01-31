Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
МорнарЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Оренбург
2 - 2 2 2
БорацЗавершен

Тренер "Зенита" оценил физическое состояние Джона

Тренер по физической подготовке "Зенита" Арис Наглич высказался о новичке команды Джоне Джоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Как оценю физическое состояние Джона Джона? Каждому игроку, который впервые приезжает из Бразилии нужно какое-то время, чтобы понять, какие у нас упражнения, нагрузки. Но, думаю, он очень быстро к ним адаптируется и будет готов", - сказал Наглич "Матч ТВ".

28 января пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о подписании контракта с Джоном Джоном до конца июня 2031 года.

Ранее бразильский игрок выступал в составе "РБ Брагантино". Всего за клуб на счету атакующего полузащитника 76 матчей, 20 голов и 14 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

