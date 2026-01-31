Тренер "Зенита" оценил физическое состояние Джона

"Как оценю физическое состояние Джона Джона? Каждому игроку, который впервые приезжает из Бразилии нужно какое-то время, чтобы понять, какие у нас упражнения, нагрузки. Но, думаю, он очень быстро к ним адаптируется и будет готов", - сказал Наглич "Матч ТВ".
28 января пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о подписании контракта с Джоном Джоном до конца июня 2031 года.
Ранее бразильский игрок выступал в составе "РБ Брагантино". Всего за клуб на счету атакующего полузащитника 76 матчей, 20 голов и 14 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.
Тренер по физической подготовке "Зенита" Арис Наглич высказался о новичке команды Джоне Джоне.
