"Даже если вдруг не удастся еще кого-то подписать, "Зенит" может играть в атаке и без Соболева. Мне сложно поверить в то, что Соболев вдруг резко прибавит в отсутствие Кассьерры и Лусиано. Его статистика говорит сама за себя", - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".
Александр Соболев выступает за петербургский "Зенит" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
Орлов: статистика Соболева говорит сама за себя
Комментатор Геннадий Орлов высказался об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"