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Климко: Станкович по менталитету похож на русского тренера

Футбольный функционер Валентин Климко высказался о работе Деяна Станковича в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Что привнес Станкович в "Спартак"? Создал потрясающую атмосферу, по менталитету он похож на русского тренера, и это играет большую роль", - цитирует Климко "Матч ТВ".

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, ранее он занимал аналогичную должность в сербской "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше".

После 21-го сыгранного тура красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 43-мя набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла. В 22-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на выезде с "Ахматом".

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