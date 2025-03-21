"Что привнес Станкович в "Спартак"? Создал потрясающую атмосферу, по менталитету он похож на русского тренера, и это играет большую роль", - цитирует Климко "Матч ТВ".
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, ранее он занимал аналогичную должность в сербской "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше".
После 21-го сыгранного тура красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 43-мя набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла. В 22-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на выезде с "Ахматом".
Климко: Станкович по менталитету похож на русского тренера
Футбольный функционер Валентин Климко высказался о работе Деяна Станковича в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"