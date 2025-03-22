"То что я вижу — по осени команда очень мощно заканчивала. Был небольшой провал в первом тайме с "Рубином", но второй тайм команда проела сильно и должна была забивать минимум один мяч. И игра с "Зенитом". И то что новые трансферы — Солари и Гарсия — сидят на лавке, говорят о том, что Станкович управляет коллективом, создал конкуренцию. На данный момент команда набирает ход", - приводит слова Гунько "РБ Спорт".
Сербский специалист Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Под его руководством красно-белые в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в 21 матче набрали 43 очка, которые на данный момент позволяют команде занимать второе место в турнирной таблице. В следующем туре москвичи на выезде сыграют против грозненского "Ахмата".
Кроме того, "Спартак" продолжает участие в розыгрыше Кубка России, где клуб дошёл до стадии первого этапа 1/2 финала Пути регионов - соперником красно-белых станет екатеринбургский "Урал".
Гунько: Станкович создал конкуренцию в "Спартаке", команда набирает ход
Главный тренер армянского "Урарту" Дмитрий Гунько высказался о выступлении московского "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"