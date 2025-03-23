"В прошлом году у нас был разговор с РФС, который закончился отменой матча. Сейчас разговоров по матчу со сборной России нет. Пакистан сейчас не желает проводить матч с Россией", - цитирует Мажара Metaratings.
На данный момент национальная команда России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Пакистан в этом рейтинге занимает 198-е место.
Во вторник, 25-го марта, сборная России проведет домашний товарищеский матч с национальной командой Замбии, ранее команда Валерия Карпина одержала победу над сборной Гренады со счетом 5:0. В июне сборная России проведет товарищеские встречи с Белоруссией и Нигерией.
Сборная Пакистана не желает проводить товарищеский матч с Россией
Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС