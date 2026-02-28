Футболист "Зенита" войдёт в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026 - источник

Защитник и капитан " Зенита " Дуглас Сантос получит вызов в сборную Бразилии для участия на чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФК "Зенит"

Об этом стало известно ESPN. По данным источника, главный тренер национальной команды Карло Анчелотти уже включил футболиста петербургского клуба в список из 18 игроков, которые точно должны оказаться в заявке. При этом в окончательном составе остаются вакантными ещё восемь мест.



Если 31-летний Сантос действительно окажется в итоговом списке, предстоящий мундиаль станет для игрока первым крупным турниром в составе сборной. Ранее защитник провёл за национальную команду три матча.