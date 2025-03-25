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Глушенков: Луису Энрике предстоит привыкать к российскому футболу

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поделился мнением о процессе адаптации новичка команды Луиса Энрике к российскому футболу.
Фото: ФК "Зенит"
«Адаптация новичков проходит в целом обычно. Мимович может даже что-то сказать уже, а Луис Энрике даже по-английски не говорит. Я думаю, что все эти приобретения проявят себя на длинной дистанции, а не прямо сейчас. Очевидно, что тому же Луису еще придется привыкать: здесь совсем другой футбол по сравнению с Бразилией, другие погодные условия. Плюс — газон. Сначала тренируешься на натуральном поле, потом на искусственном, потом снова переходишь на натуральное, это тяжело», — цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

Луис Энрике перешёл в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего вингера составляет 25 миллионов евро.

В составе «Зенита» Луис Энрике уже провёл три матча, в которых забил один гол. Его следующий матч состоится 30 марта на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена», где он встретится с казанским «Рубином».

После 21 тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 43 очка. Отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.

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