"Мы осенью встречались. Говорили о целях и задачах нашего клуба. Тогда была поставлена конкретная цель — попасть в восьмёрку. Да, теперь ситуация уже другая. Сейчас у болельщиков, у нас всех, кто переживает за клуб, много справедливых опасений. Но, Игорь Витальевич, мы верим в вас. В вас верят болельщики, верит команда", - цитирует Федорищева Sovainfo.ru
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что руководство самарских "Крыльев Советов" может отправить Игоря Осинькина в отставку с поста главного тренера. В руководстве клуба опровергли данную информацию и выразили доверие специалисту.
После 21-го сыгранного тура команда Игоря Осинькина располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками в своем активе. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги самарцы примут на своем поле московский "Локомотив", который занимает 4-е место в таблице.
Губернатор Самарской области выразил доверие главному тренеру "Крыльев" Осинькину
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о работе Игоря Осинькина в "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"