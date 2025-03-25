Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Молдова
2 - 3 2 3
ЭстонияЗавершен
Черногория
0 - 0 0 0
Фарерские острова1 тайм
Гибралтар
0 - 1 0 1
Чехия1 тайм
Израиль
0 - 1 0 1
Норвегия1 тайм
Северная Македония
0 - 0 0 0
Уэльс1 тайм
Лихтенштейн
0 - 2 0 2
Казахстан1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
5 - 0 5 0
ЗамбияЗавершен

Арутюнянц рассказал, когда будет принято решение о приходе Саввиди в "Ростов"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о возможном приходе бизнесмена Ивана Саввиди в футбольный клуб.
Фото: ФК ПАОК
"Это решение за акционерами. Есть два акционера: компания "Лернако" и правительство Ростовской области. 23 или 27 мая будет собрание акционеров, и на нем будет принято решение. Сейчас акции распределены 51 на 49 процентов в пользу Ростовской области", - приводит слова Арутюнянца "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в скором времени в собственность российско-греческого предпринимателя, владельца клуба, действующего чемпиона Греции по футболу ПАОК Ивана Саввиди перейдёт контрольный пакет акций "Ростова".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 21-го тура футбольный клуб "Ростов", имея в своем активе 30 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится