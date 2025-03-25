"Это решение за акционерами. Есть два акционера: компания "Лернако" и правительство Ростовской области. 23 или 27 мая будет собрание акционеров, и на нем будет принято решение. Сейчас акции распределены 51 на 49 процентов в пользу Ростовской области", - приводит слова Арутюнянца "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в скором времени в собственность российско-греческого предпринимателя, владельца клуба, действующего чемпиона Греции по футболу ПАОК Ивана Саввиди перейдёт контрольный пакет акций "Ростова".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 21-го тура футбольный клуб "Ростов", имея в своем активе 30 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.
Арутюнянц рассказал, когда будет принято решение о приходе Саввиди в "Ростов"
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о возможном приходе бизнесмена Ивана Саввиди в футбольный клуб.
Фото: ФК ПАОК