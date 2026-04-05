Сенников - об отмененном голе Дзюбы: в Англии засчитали бы 100%

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался об отмененном голе Артема Дзюбы в матче против ЦСКА.
Дмитрий Сенников заявил, что голкипер является неприкасаемым во вратарской зоне.

"Если бы это был чемпионат Англии, то гол Дзюбы засчитали бы 100%.
Во вратарской голкипер неприкасаемый, любое столкновение с ним, помеха ему - нарушение. Но это нарушение только относительно вратаря в такой ситуации. Так что вроде как по делу гол Дзюбы отменен. Но обидно, что не засчитали. Такие голы в Англии и Германии засчитывают часто", - сказал Сенников в эфире "Матч Премьер".

Вчера, 4 апреля, на "Солидарность Арене" состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским "Акроном" и московским ЦСКА. Подопечные Фабио Челестини одержали победу со счетом 2:1. Голами за "армейцев" отличились Лусиано Гонду и Данил Круговой. За "Акрон" мяч забил Артем Дзюба.

Второй гол российского нападающего отменили из-за фола на голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

