Сообщается, что этот матч должен стать частью подготовки иранской команды к участию в финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная Ирана 25 марта обеспечила себе участие в мундиале, который пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 ода в США, Канаде и Мексике.
Ранее сборные России и Ирана провели друг с другом три товарищеских матча: в феврале 2011 года победили иранцы со счётом 1:0, а в октябре 2017 года и марте 2023 года были зафиксированы ничью (оба раза по 1:1). На данный момент команда Ирана занимает 18 место в рейтинге ФИФА, в то время как россияне - на 34-й позиции.
Источник: "РИА Новости"
В Федерации футбола Ирана сообщили о планах провести матч с Россией 6 октября
Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил о планах провести 6 октября 2025 года товарищеский матч со сборной России.
Фото: РФС