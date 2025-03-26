"Не смотрел матч Россия – Замбия. Я уже говорил, что сегодня у нас самая сильная сборная за последние 30 лет (смеётся). Кто-то обидится, только многие не знают, с кем они играли. Все поколения футболистов сборной России хотели бы оказаться в сегодняшнем времени и играть с такими соперниками — все рекорды установили бы", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Вчера, 25-го марта, национальная команда России одержала победу над сборной Замбии в товарищеском матче со счетом 5:0. Ранее команда Валерия Карпина с аналогичным счетом разгромила Гренаду. В июне сборная России проведет товарищескую встречу с Нигерией в России и сыграет на выезде с Белоруссией.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. На данный момент национальная команда России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.
Мостовой: сейчас самая сильная сборная России за 30 лет - только многие не знают, с кем они играли
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступление национальной команды России.
Фото: РФС