«90 процентов того, что писали, — полная чушь. Я для себя поставил определенные галочки, кого не надо читать в борьбе с фейками. Максим прав, что интервью позволило многим трактовать эти слова по всякому. Если вы футбольные люди, вы поймете, что и в сборной, и в «Зените» позиция одна и та жа. Конечно, игроки недовольны, когда что-то не получается — это абсолютно нормально.
Что касается общения с журналистами, нужно быть внимательнее и стараться не выражаться двусмысленно. У нас не было никаких проблем за исключением результата. Будем работать и готовиться к матчу», — цитирует Семака «Чемпионат».
Напомним, ранее Максим Глушенков рассказывал, что впервые получил «кайф» от футбола после зимней паузы во время матчей сборных.
Глушенков стал игроком «Зенита» летом 2024 года, перейдя из «Локомотива» за 6,3 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за клуб 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 15 миллионов евро.
После 21 тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего 3 очка.
Семак — о слухах касаемо Глушенкова: 90% того, что писали, — полная чушь
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о недовольстве его работой со стороны нападающего Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"