"По игровым качествам для меня "Краснодар" и "Спартак" — лучшие в чемпионате на данный момент. Но впереди ещё много игр, и я считаю, что всё может быть. У "Локомотива" тоже остаются шансы, они немного отстают. Если игроки "Локомотива" будут верить в победу, то всё возможно. Борьба очень равная", - сказал Гильерме в эфире "Матч ТВ".
После 21-го сыгранного тура "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 46-ю набранными очками, московский "Спартак" располагается на второй строчке в таблице с 43-мя очками. Петербургский "Зенит" замыкает тройку лидеров чемпионата с 43-мя очками в своем активе.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. По итогам прошлого сезона "Краснодар" завоевал серебряные медали чемпионата России, бронзовым призером стало московское "Динамо".
Гильерме: у "Локомотива" остаются шансы на чемпионство в РПЛ
Экс-голкипер сборной России Маринато Гильерме высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"