«Заметил ли, что ЭСК стал чаще признавать ошибки? Да, заметил. Это положительный момент. До сих пор считаю, что гол Мартинса очень спорный. У меня нет ответа на это», — рассказал Александр Алаев корреспонденту «Чемпионата».
Напомним, что в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» одержал победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс, возможно, находясь в офсайде. Главный арбитр матча Сергей Иванов засчитал спорный гол красно-белых после решения бригады VAR.
Экспертно-судейская комиссия признала правильность решения Сергея Иванова. После матча «Зенит» предоставил кадры, которые, по мнению петербургского клуба, подтверждают, что Мартинс в момент передачи на него находился в положении «вне игры».
Алаев заявил, что считает гол Мартинса "Зениту" очень спорным
Президент РПЛ Александр Алаев заявил о спорности победного гола Кристофера Мартинса в ворота «Зенита».
Фото: РПЛ