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Алаев заявил, что считает гол Мартинса "Зениту" очень спорным

Президент РПЛ Александр Алаев заявил о спорности победного гола Кристофера Мартинса в ворота «Зенита».
Фото: РПЛ
«Заметил ли, что ЭСК стал чаще признавать ошибки? Да, заметил. Это положительный момент. До сих пор считаю, что гол Мартинса очень спорный. У меня нет ответа на это», — рассказал Александр Алаев корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, что в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» одержал победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс, возможно, находясь в офсайде. Главный арбитр матча Сергей Иванов засчитал спорный гол красно-белых после решения бригады VAR.

Экспертно-судейская комиссия признала правильность решения Сергея Иванова. После матча «Зенит» предоставил кадры, которые, по мнению петербургского клуба, подтверждают, что Мартинс в момент передачи на него находился в положении «вне игры».

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