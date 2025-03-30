Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Краснодар
5 - 0 5 0
ФакелЗавершен
Ахмат
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Зенит
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
0 - 0 0 0
УралЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Ротор
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Балтика
4 - 0 4 0
Чайка1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 2 1 2
ВильярреалЗавершен
Барселона
4 - 1 4 1
ЖиронаЗавершен
Валенсия
19:30
МальоркаНе начат
Атлетик
19:30
ОсасунаНе начат
Бетис
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
3 - 0 3 0
МонцаЗавершен
Фиорентина
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Удинезе1 тайм
Наполи
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 2 1 2
УнионЗавершен
Боруссия Д
2 - 0 2 0
Майнц1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
2 - 4 2 4
БрестЗавершен
Анже
0 - 1 0 1
Ренн2 тайм
Осер
0 - 0 0 0
Монпелье2 тайм
Гавр
2 - 1 2 1
Нант2 тайм
Лилль
21:45
ЛансНе начат

Кубок Англии

Новости
Престон Норт Энд
0 - 3 0 3
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
1 - 0 1 0
Манчестер Сити1 тайм

"Чемпионат": "Факел" планирует назначить Ребко, несмотря на желание Юрана возглавить клуб

Воронежский «Факел» рассматривает Алексея Ребко в качестве главного тренера до конца сезона.
Фото: ФК "Пари НН"
По информации «Чемпионата» российский специалист Сергей Юран заинтересован в работе с командой, однако спортивный директор клуба Кирилл Котов выступает против его назначения.

Ранее, 30 марта, после разгромного поражения от «Краснодара» (0:5) в 22-м туре РПЛ, Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера.

Алексей Ребко в настоящее время занимает должность главного тренера молодёжной команды воронежского клуба.

После 22 проведённых туров «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 14 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится