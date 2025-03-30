По информации «Чемпионата» российский специалист Сергей Юран заинтересован в работе с командой, однако спортивный директор клуба Кирилл Котов выступает против его назначения.
Ранее, 30 марта, после разгромного поражения от «Краснодара» (0:5) в 22-м туре РПЛ, Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера.
Алексей Ребко в настоящее время занимает должность главного тренера молодёжной команды воронежского клуба.
После 22 проведённых туров «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 14 очков.
"Чемпионат": "Факел" планирует назначить Ребко, несмотря на желание Юрана возглавить клуб
Воронежский «Факел» рассматривает Алексея Ребко в качестве главного тренера до конца сезона.
Фото: ФК "Пари НН"