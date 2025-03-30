«Не показалось, что арбитр слишком часто свистел и из-за этого было сложнее атаковать? Да, мне тоже показалось, что судейство было похоже на волейбол. Но никаких комментариев на этот счет давать неинтересно. К сожалению, ни в одном из двух матчей с «Ахматом» не смогли одержать победу. Мы создали четыре сто процентных момента, когда ты их не реализовываешь, то уезжаешь домой со счетом 0:0», — цитирует Станковича «Матч ТВ».
В ходе матча было зафиксировано 17 нарушений правил со стороны «Ахмата» и 21 фол со стороны «Спартака». Два игрока «Ахмата», Надер Гандри и Турпал-Али Ибишев, получили жёлтые карточки. У «Спартака» жёлтую карточку получил Срджан Бабич.
«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего лишь 5 очков. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом» на стадионе «Ростов Арена».
Станкович прокомментировал ничью с "Ахматом": судейство было похоже на волейбол
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о судействе в матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом», где его команда сыграла вничью 0:0.
Фото: ФК "Спартак"