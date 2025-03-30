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"СЭ": игроком "Ахмата" Садулаевым интересуются два клуба из Франции

По информации СМИ, полузащитником грозненского "Ахмата" Лечи Садулаевым интересуются два клуба из чемпионат Франции по футболу.
Фото: РФК "Ахмат"
Сообщается, что эти клубы находятся в середине турнирной таблицы Лиги 1.

Отметим, 28 марта генеральный директор чеченского клуба Ахмед Айдамиров анонсировал подписание с футболистом нового 4-летнего контракта. Действующее же соглашение рассчитано на срок до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Лечи Садулаев, преимущественно выступающий на позиции левого вингера, принял участие в 24 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 3 голевые передачи и получил 5 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 3,2 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

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