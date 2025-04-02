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"Возьмите меня 15-м на скамейке". Мостовой заявил о готовности работать в тренерском штабе "Манчестер Сити"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил о своей готовности войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в английском "Манчестер Сити".
Фото: РФС
"Я же главным тренером не могу быть, у нас лицензия не для главного. У нас в штат если только. Я бы написал Гвардиоле с удовольствием. Возьмите меня 15-м на скамейке, я не помешаю", - приводит слова Мостового "Евро-Футбол.Ру".

56-летний экс-футболист Александр Мостовой в марте 2025 года получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая дает возможность работать в тренерском штабе команды Российской Премьер-Лиги, но не главным тренером.

Хосеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с июля 2016 года. В текущем сезоне команда в 29 матчах Английской Премьер-Лиги набрала 48 очков, которые позволяют сейчас занимать пятое место в турнирной таблице.

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