"Я же главным тренером не могу быть, у нас лицензия не для главного. У нас в штат если только. Я бы написал Гвардиоле с удовольствием. Возьмите меня 15-м на скамейке, я не помешаю", - приводит слова Мостового "Евро-Футбол.Ру".
56-летний экс-футболист Александр Мостовой в марте 2025 года получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая дает возможность работать в тренерском штабе команды Российской Премьер-Лиги, но не главным тренером.
Хосеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с июля 2016 года. В текущем сезоне команда в 29 матчах Английской Премьер-Лиги набрала 48 очков, которые позволяют сейчас занимать пятое место в турнирной таблице.
"Возьмите меня 15-м на скамейке". Мостовой заявил о готовности работать в тренерском штабе "Манчестер Сити"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил о своей готовности войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в английском "Манчестер Сити".
Фото: РФС