Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Нью-Йорк Айлендерс" забил гол, который оказался для него 895-й. Тем самым, 39-летний россиянин побил "вечный" рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ.
Напомним, Овечкин является воспитанником московского "Динамо" и, в том числе, болеет за футбольную команду бело-голубых. Более того, он в июне 2022 года он принял участие в товарищеском матче "Динамо" против "Амкала" и забил один гол.
Сыгравший за "Динамо" один матч Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, сыгравший за московский футбольный клуб "Динамо" один матч, стал рекордсменом НХЛ
Фото: ФК "Динамо" Москва