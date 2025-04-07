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КДК РФС может наказать "Локомотив" за поведение болельщиков в матче с "Зенитом"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц заявил, что КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Локомотива» матче против «Зенита».
Фото: ФК "Локомотив"
— Болельщики «Локомотива» массово скандировали оскорбительные выражения в матче с «Зенитом». Со стороны «Зенита» зафиксирована задержка выхода команды из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

В рамках 23-го тура РПЛ «Локомотив» дома сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. Голами отметились полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и нападающий «Зенита» Александр Соболев.

Напомним, что месяц назад «Зенит» так же столкнулся с оскорбительными выражениями со стороны болельщиков команды соперника. Тогда, 8 марта, в ходе гостевого матча с «Факелом» во время матча звучали расистские выкрики в адрес полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

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