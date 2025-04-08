За престижную награду также боролись хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, футболист «Локомотива» Алексей Батраков и теннисистка Мирра Андреева.
Победитель определялся в два этапа: сначала зрители выбрали пятёрку финалистов в открытом голосовании, затем жюри выбрало из них победителя.
В прошлом сезоне Тюкавин записал на свой счёт 15 голов и 10 результативных передач в рамках РПЛ. В текущем сезоне он успел отличиться 7 мячами в 19 встречах. Напомним, что 3 марта «Динамом сообщило, что у Тюкавина диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. Восстановление займет около шести месяцев.
Тюкавин признан спортсменом года. Форвард "Динамо" обошел Овечкина
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лауреатом Премии РБ 2025 в номинации «Лучший спортсмен года».
Фото: ФК "Динамо"