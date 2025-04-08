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Тюкавин признан спортсменом года. Форвард "Динамо" обошел Овечкина

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лауреатом Премии РБ 2025 в номинации «Лучший спортсмен года».
Фото: ФК "Динамо"
За престижную награду также боролись хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, футболист «Локомотива» Алексей Батраков и теннисистка Мирра Андреева.

Победитель определялся в два этапа: сначала зрители выбрали пятёрку финалистов в открытом голосовании, затем жюри выбрало из них победителя.

В прошлом сезоне Тюкавин записал на свой счёт 15 голов и 10 результативных передач в рамках РПЛ. В текущем сезоне он успел отличиться 7 мячами в 19 встречах. Напомним, что 3 марта «Динамом сообщило, что у Тюкавина диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. Восстановление займет около шести месяцев.


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