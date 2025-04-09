"Это вопрос к ЦСКА. Но те матчи, что проводит Тороп, он играет на хорошем уровне. Все матчи в Кубке он играет, поэтому могу только пожелать ему удачи", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
В текущем сезоне Владислав Тороп провел за ЦСКА во всех турнирах 10 матчей, пропустил 3 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 7-ми встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего вратаря в 1 миллион евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 23-х сыгранных туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 44-мя набранными очками.
Черчесов оценил игру голкипера ЦСКА Владислава Торопа
Российский тренер Станислав Черчесов оценил игру голкипера ЦСКА Владислава Торопа.
Фото: ПФК ЦСКА