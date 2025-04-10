"Спасибо тем, кто так говорит, очень лестно. Видел, мне присылали, что многие в меня верят. Особенно сейчас, когда у меня травма, это добавляет положительных эмоций и настроения. Когда восстановлюсь, буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Артема. Но прямо цели такой нет, главное — восстановиться, и чтобы колено не беспокоило", - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".
В марте национальная команда России одержала победу над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). В матче со сборной Гренады нападающий Артем Дзюба отметился забитым мячом, который стал для него 31-м в составе сборной России, форвард стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Напомним, что Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1) - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена, форварда перенес операцию на колене. На данный момент на счету 22-летнего нападающего 6 матчей в составве национальной команды России и 1 забитый гол.
Тюкавин: когда восстановлюсь, буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Дзюбы
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал мнения экспертов о том, что он сможет побить рекорд Артема Дзюбы в сборной России.
Фото: ФК "Динамо"